Эрдоган опережает Кылычдароглу даже в альтернативных подсчетах

Государственное информационное агентство Anadolu, а также прооппозиционное информационное агентство Anka в воскресенье вечером утверждали, что действующий президент опережает своего соперника Кемаля Кылычдароглу.

По сообщению Anka, после подсчета 99,4 процента голосов Эрдоган может рассчитывать на 49,3 процента, лидер оппозиции Кылычдароглу — на 45 процентов.

По данным Anadolu, после подсчета 96 процентов голосов Эрдоган имеет 49,4 процента, Кылычдароглу - 44,8 процента.

Между тем, подсчет голосов на участках за пределами Турции задерживается, по словам главы избирательной комиссии Ахмета Йенера.

Подсчитав 40 процентов голосов иностранцев, Эрдоган и здесь опередил своего соперника — с 56 против 40 процентов.