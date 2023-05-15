В аэропорту Антальи остаются заблокированными сотни российских туристов

Как уточняет СтарХит, по последним данным, 14 мая не смогли вернуться в РФ около 700 туристов, отдыхавших в Турции. В аэропорту Антальи уже задержано минимум три рейса. Разумеется, незапланированному продолжению отдыха рады не все.

Произошел стихийный протест: люди стали требовать представителя компании Turkish Airlines. По одной из версий, якобы задержки вылета самолетов обусловлены ремонтными работами на взлетной полосе. Российских туристов обещали поселить в гостиницу, — рассказал источник издания.

Некоторые из отдыхающих также рассказали о проблемах, с которыми столкнулись:

Должны были вылететь в 20:30. Однако на стойке регистрации сообщили, что рейс задерживают, мы должны вылететь в 2 ночи. В итоге перенесли рейс на 7:30 утра. Нам велели выйти из аэропорта, и ждать автобус в отель на ночь.

По словам туристов, они стояли почти 3 часа. Среди пассажиров было много детей. После разборок автобус в отель все-таки дали, но мест там не оказалось. Картина повторилась и в другом отеле.

К разборкам ЧП уже подключилась Генпрокуратура России, которая намерена проверить соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейсов, в результате которой сотни жителей страны не могут вернуться домой.