Стало хуже: режиссер Глеб Панфилов подключен к ИВЛ

Как сообщает СтарХит со ссылкой на свой источник, 88-летний Глеб Анатольевич подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние культового режиссера медики оценивают как тяжелое.

Но, несмотря на нерадостные известия, коллеги Панфилова верят в его восстановление.

Есть большая надежда, что мы скоро увидим Глеба Анатольевича здоровым, он вернется в театр и поставит новый спектакль, — поделился директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Рядом с ним сын Иван - он специально прилетел, чтобы побыть с отцом.

К слову, в интервью ТАСС он опроверг подключение режиссера к ИВЛ.

Глеб Панфилов в начале года потерял жену Инну Чурикову, с которой они прожили почти полвека. Кинодеятель тяжело переживал личную трагедию.

Я был счастлив с ней… Искал ее, нашел, и стал счастливым. Нужна была актриса на роль, а нашлась Инна Чурикова.

Она стала моей женой и любимым человеком. Она мать моего сына, у нас замечательный мальчик, - говорил режиссер у могилы любимой женщины.