Простые финики умеют приостанавливать процессы старения организма

Чистые сосуды, отсутствие атеросклероза и других серьезных сосудистых заболеваний помогает сохранять бодрость духа и тела, молодость систем и органов на длительное время, — пришли к выводу исследователи.

Финики хороши еще и тем, что могут заменять другие сладости, а при этом не настолько вредны для фигуры, молодости и красоты.

Даже интенсивно худеющим женщинам и мужчинам полезны финики, пусть не во время строгой диеты, а в промежутках между ними. Это, кроме всего прочего, поможет удержать вес.