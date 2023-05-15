Простые финики умеют приостанавливать процессы старения организма

16:47 2023-05-15

По мнению ученых, достаточно есть по 100 г фиников в день. Эти сладкие плоды заботятся о здоровье сосудов, обеспечивают нормальное кровоснабжение всех органов и тканей, снижают уровень pH крови и значимо очищают кровеносные сосуды.

Чистые сосуды, отсутствие атеросклероза и других серьезных сосудистых заболеваний помогает сохранять бодрость духа и тела, молодость систем и органов на длительное время, — пришли к выводу исследователи.

Финики хороши еще и тем, что могут заменять другие сладости, а при этом не настолько вредны для фигуры, молодости и красоты.

Даже интенсивно худеющим женщинам и мужчинам полезны финики, пусть не во время строгой диеты, а в промежутках между ними. Это, кроме всего прочего, поможет удержать вес.

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