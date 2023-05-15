Лучшей подкормкой для кустов смородины является жидкое органическое удобрение

В качестве органической жидкой подкормки для смородины хорошо подходит настой птичьего помета в концентрации 1:10. Также можно использовать коровяк (1:4) и навозную жижу.

Эффективно и зеленое удобрение из сорных трав в концентрации 1:10. Чтобы приготовить жидкую минеральную подкормку, нужно растворить 20 г фосфорных и по 10 г азотных и калийных удобрений в 10 литрах воды.

Жидкие подкормки вносятся под смородину из расчета 10 литров под каждый куст. Их нужно делать 4 раза в год.

Первый раз - в период распускания почек, роста и цветения. Второй - сразу после окончания цветения.

Третью подкормку необходимо сделать в июне-начале июля, в период налива ягод. Именно в это время у растений повышается потребность в фосфоре и калии.

В четвертый раз смородину подкармливают после сбора урожая, перед закладкой цветковых почек, в конце июля - августе. Азотные удобрения в этот период нужно исключить.