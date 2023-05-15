Для чего опытные дачники вешают старый башмак на яблоню: необычный способ увеличить урожай

Если яблоня плодоносит хуже, чем раньше, причина может заключаться в неправильном расположении веток.

В таких случаях рекомендуется вешать на ветки что-то не очень тяжелое, чтобы изменить угол и наклона. Эту роль и выполняет башмак.

Когда ветки наклоняются в нужную сторону, плодоношение яблони восстанавливается. Этот метод работает и на молодых, и на старых деревьях.

Важно помнить, что ветки не сразу меняют свое положение, на этот процесс уходит около года.