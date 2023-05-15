Как избавиться от тли при помощи жидкости для мытья посуды: вредители исчезнут без следа

22:50 2023-05-15

Бороться с тлей достаточно сложно, но вредитель быстро уничтожает урожай. Опытные дачники советуют использовать жидкость для мытья посуды.

Секрет заключается в том, что такие средства растворяют не только жир на тарелке, но и оболочку тела тли.

В результате насекомые массово гибнут от обезвоживания после обработки растений составом на основе жидкости для мытья посуды.

Несколько столовых ложек моющего средства нужно просто разбавить литром воды и хорошо перемешать.

Затем раствор заливают в пульверизатор и опрыскивают все растения, на которых имеются следы присутствия вредителя. Особое внимание нужно уделять нижней части листьев.

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