Как избавиться от тли при помощи жидкости для мытья посуды: вредители исчезнут без следа

Секрет заключается в том, что такие средства растворяют не только жир на тарелке, но и оболочку тела тли.

В результате насекомые массово гибнут от обезвоживания после обработки растений составом на основе жидкости для мытья посуды.

Несколько столовых ложек моющего средства нужно просто разбавить литром воды и хорошо перемешать.

Затем раствор заливают в пульверизатор и опрыскивают все растения, на которых имеются следы присутствия вредителя. Особое внимание нужно уделять нижней части листьев.