Бывалый огородник рассказал про выращивание огурцов в бочке без всяких теплиц

Если у вам раньше не получалось вырастить огурцы на улице в открытой грядке, попробуйте способ с бочкой. Результат будет лучше, чем в теплице и созреет гораздо быстрее.

Первым делом находим старую продырявленную бочку, в которой уже нельзя хранить воду и которую уже хотели выбросить. Причем для наших целей дыра в бочке - обязательное условие.

Теперь эту бочку дезинфицируем легким марганцевым раствором, можно другим специальным препаратом.

После этого создаем дренаж, укладывая на дно порубленные ветки (можно камушки, дренажный гравий). Следующий шаг - укладывание грунта.

Первым слоем помещаем органику - можно компост. Потом идет питательный грунт. Не нужно заполнять его до верха бочки, оставьте 20 см от края свободными.

Когда появятся ростки и пойдут ввысь, можно будет понемногу добавлять землю до необходимого предела.

Дождитесь устойчивой теплой погоды и высевайте семена или рассаду в бочку. Большая емкость на 200-250 л помещает в себя до 8 саженцев.

В маленькую (на 30-40 л) можно посадить 2 растения.

Выращивая огурцы в бочке, нужно чаще их поливать, земля быстро сохнет. Если добавите в грунт гидрогель, поливы можно делать реже.

В холодные ночи покрывайте бочку укрывным материалом, установив дуги.