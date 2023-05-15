Чем посыпать землю, чтобы надолго избавиться от сорняков без прополки: дачники рекомендуют

Бывает и так, что люди приезжают на дачу только на выходные, а за неделю грядки обильно зарастают травой.

Инсектициды – не лучшее решение, ведь они отравляют и почву, и растения. Но есть эффективный и безопасный способ борьбы с сорняками.

Это мульчирование почвы. Подходящий материал рассыпают там, где нужно заглушить рост сорняков.

В качестве мульчи можно использовать самые разнообразные материалы: хвою, опилки, сено и даже сами сорняки.

Еще один плюс такого метода: мульча будет удерживать влагу в почве, а значит. поливать огород придется реже.