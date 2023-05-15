Как вырастить рекордный урожай томатов с помощью подкормки из двух компонентов

Такой состав дает помидорам все питательные вещества, которые необходимы для их активного роста.

Удобрение состоит всего из двух компонентов: 2 литров молочной сыворотки и 10 литров обычной воды. Главное – использовать раствор для полива томатов 4 раза за время созревания урожая.

Важно помнить, что богатый урожай томатов обеспечивают три элемента: азот, фосфор и калий, причем в определенном соотношении.

Вместо раствора на основе молочной сыворотки можно попробовать суперфосфат, калиевую селитру, аммфос, подкормку из дрожжей или древесной золы.