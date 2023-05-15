Агрономы объяснили, как сделать любую почву плодородной

Однако можно повысить плодородие любой почвы с помощью простых и недорогих удобрений, в том числе натуральных.

Опытные дачники предпочитают использовать состав, состоящий всего из двух компонентов: доломитовой муки и борной кислоты.

Соотношение ингредиентов – 7 г борной кислоты на 1 кг доломитовой муки. Этот состав вносится в почву по 200 мл на каждый квадратный метр.

Доломитовая мук насыщает землю питательными веществами и нейтрализует ее кислотность, а борная кислота участвует в фотосинтезе растений.