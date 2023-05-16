Что делать с луком осенью, чтобы он не замерз зимой

Агрономы советуют выбирать для таких посадок мелкий лук-севок диаметром 1см, который не уйдет в стрелку. Предварительно посевной материал нужно замочить в растворе марганцовки и просушить.

Грядку начинают готовить за месяц до посадки лука. В почву вносят древесную золу либо мел, а также фосфорное удобрение.

Земляную смесь готовят из огородного грунта с добавлением золы, компоста и песка. При добавлении табачной пыльцы и горчичного порошка резко снижается риск атаки вредителей.

Лук можно сажать, когда температура почвы составит 5 градусов, а верхний слой грунта замерзнет.