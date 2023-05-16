Как вырастить небывалый урожай томатов с помощью рыбы: дачный лайфхак

В рыбе содержится множество веществ, которые очень важны для роста томатов, поэтому ее можно использовать в качестве удобрения.

Для увеличения урожая помидоров подойдет любая рыба, в том числе самая дешевая. Ее просто нужно положить в лунки при посадке помидоров.

На одну лунку нужна одна небольшая рыба. Единственный нюанс – она должна быть отделена от рассады слоем почвы.

Но соленая или другая обработанная рыба для этой цели не подходит. Зато можно использовать обрезь или рыбную муку.