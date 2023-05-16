Как вырастить небывалый урожай томатов с помощью рыбы: дачный лайфхак

02:44 2023-05-16

Одно из главных условий получения богатого урожая томатов – внесение в почву питательных веществ. Это может быть даже рыба.

В рыбе содержится множество веществ, которые очень важны для роста томатов, поэтому ее можно использовать в качестве удобрения.

Для увеличения урожая помидоров подойдет любая рыба, в том числе самая дешевая. Ее просто нужно положить в лунки при посадке помидоров.

На одну лунку нужна одна небольшая рыба. Единственный нюанс – она должна быть отделена от рассады слоем почвы. 

Но соленая или другая обработанная рыба для этой цели не подходит. Зато можно использовать обрезь или рыбную муку.

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