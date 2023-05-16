Как избавиться от комаров на участке: проверенные варианты без химических репеллентов

Если на дачном участке много комаров, можно попробовать избавиться от них без использования химических средств, вредных для здоровья.

Комары не выносят запахов мяты, лаванды, томатов и полыни. Если на участке есть такие растения, насекомых будет меньше.

Чтобы комары не мешали отдыху на улице, можно соорудить для них ловушки. Для этого нужно отрезать у пластиковой бутылки горло, положить на дно сахар и дрожжи, добавить теплой воды и вставить отрезанную верхушку, как воронку.

Всю конструкцию нужно скрепить при помощи скотча или клея. Насекомые будут лететь внутрь на запах углекислого газа, но не смогут выбраться наружу.

Можно также попробовать электрические ловушки для комаров или ультразвуковые отпугиватели.