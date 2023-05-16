Варламов и Слепаков намерены обжаловать статус иноагентов в Минюсте Рф

Знаменитый актер комедийного жанра и сценарист Семен Слепаков и российский видеоблогер Илья Варламов выехали из России, когда началась СВО на Украине.
Недавно их внесли в "черный список". Теперь Слепаков и Варламов подали иски к Министерству юстиции РФ с целью обжаловать статус иноагентов.
Когда именно будет назначено заседание суда по рассмотрению требований истцов, пока неизвестно.
Как известно, Слепакова и Варламова внесли в реестр иноагентов РФ весной этого года. Варламова обвиняют в дезинформации общественности.
Слепакова - в негативных высказываниях о россиянах и о СВО. Также были установлены факты получения поддержки Варламовым и Слепаковым от зарубежных союзников.