Варламов и Слепаков намерены обжаловать статус иноагентов в Минюсте Рф

Знаменитый актер комедийного жанра и сценарист Семен Слепаков и российский видеоблогер Илья Варламов выехали из России, когда началась СВО на Украине.

Недавно их внесли в "черный список". Теперь Слепаков и Варламов подали иски к Министерству юстиции РФ с целью обжаловать статус иноагентов.

Когда именно будет назначено заседание суда по рассмотрению требований истцов, пока неизвестно.

Как известно, Слепакова и Варламова внесли в реестр иноагентов РФ весной этого года. Варламова обвиняют в дезинформации общественности.

Слепакова - в негативных высказываниях о россиянах и о СВО. Также были установлены факты получения поддержки Варламовым и Слепаковым от зарубежных союзников.