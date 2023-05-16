Спасательный жилет из «Титаника» имеет внушительную стоимость

их хватило далеко не на всех пассажиров, да и если их было очень много, многие люди все равно бы погибли.

Один из жилетов был найден у берегов Шотландии.

Неизвестно, кому именно он принадлежал и какая история с ней связана, но в 2008 году он был продан на аукционе за 68 500 долларов.

На самом деле, история «Титаника» окружена многочисленными тайнами.

Ученые до сих пор занимаются его изучением — в 2021 году исследователи даже спустились к затонувшему лайнеру чтобы посмотреть, как он выглядит сегодня.

Несколько лет назад у берегов канадской провинции Нью-Брансуик была найдена бутылка с запиской маленькой Матильда Лефевр, которая была одной из пассажиров судна.