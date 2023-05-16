Взять в жены ребенка: почему детские браки существуют до сих пор

Согласно статистике, ежегодно около 12 миллионов девочек и 2 миллионов мальчиков вступают в брак в подростковом возрасте - задолго до совершеннолетия. Почему такое происходит в наше время?

Историческое наследие?

Детские браки исторически считались формой заключения политического и экономического альянса. Скажем, в древнем Риме мальчики могли жениться в 14 лет, девочки - выйти замуж в 12 лет. Хотя совершеннолетие там наступало намного позже.

Примерно то же самое можно сказать и о Средневековье. Повышать брачный возраст стали уже в XX столетии. К примеру, в 1960 году была заключена "Конвенция о согласии на вступление в брак", установившая минимальный возраст для брака.

Кто рекордсмен по ранним бракам

Однако немлый ряд стран находится в стороне от этого движения. В 30 государствах мира девушки могут вступить в брак еще до 18-ти лет. В 6 странах мира свыше половины браков заключаются между детьми. В Нигере, ЦАР и Чаде при этом их доля составляет 70-75 процентов от общего числа, и треть - браки с малолетними до 14 лет.

Индия в этом плане также рекордсмен: абсолютное число браков с детьми здесь самое большое в мире. Около 20 процентов индианок выходят замуж до восемнадцатилетия, а 6 процентов невест - до 14 лет.

При этом в Индии действует формальный законодательный запрет, который был введен в 1929 году: чтобы его обойти, в браки вступают по ночам, и для подтверждения права на брак изготавливаются фальшивые документы.

Что заставляет девочек, а также их семьи соглашаться на такие альянсы? В таких странах как Непал и ряд индийских провинций считается, что взрослая дочь - это стыдно, потому её нужно пораньше пристроить в новую семью.

Как отмечают ученые, деревенские девочки чаще вступают в ранние браки, нежели горожанки. Причем, если девочка не учится в школе, у нее втрое больше шансов на ранний брак, нежели у ее образованных сверстниц.

Индусы при этом считают: коль дочь будет приносить пользу чужому дому, то учить её не обязательно - мол, там и выучат. А сыновья будут заботиться о родителях в старости, потому их и отправляют учиться.

Ситуация ухудшилась во время пандемии, потому что финансовое состояние и без того бедных семей стало еще хуже.

В зонах военных конфликтов, ( Бирма, ЦАР, Сирия, Ирак) нередки случаи выдачи девочек замуж за военных или боевиков. Такая мера призвана защитить их от риска быть изнасилованными либо похищенными. Это также якобы даёт защиту всей семье.

А на Цейлоне девочек выдавали замуж, чтобы предотвратить их вербовку в члены движения «Тигры освобождения Тамил-Илама».

Нерадужные последствия

Ранние браки наносят серьезный вред здоровью. Девушки в юном возрасте больше рискуют умереть при родах, особенно в условиях недостаточной медпомощи.

Женщина в неравном браке изначально поставлена в зависимое положение. Она не может отказать супругу в близости, настоять на пользоваться средствами индивидуальной защиты.

У нее зачастую нет и возможности пройти медобследование, что повышает риски заразиться ВИЧ либо другими заболеваниями, которые передаются половым путём.

Женщины не могут в одиночку ходить в магазины, в гости - не говоря уже о работе либо простых прогулках. Их при этом должен сопровождать любой мужчина из одной семьи: муж, брат, сын.

Чисто психологически маленькую жену ( по сути, ребёнка) проще бить и контролировать, нежели более зрелых женщин. При этом в 80 процентах случаев подростки из мусульманских стран такое положение считают приемлемой практикой.

Все это, а также социальный дисбаланс и неравенство между мужчинами и женщинами, усугубляет ситуацию. Лишенные возможности учиться и получить работу, юные жены умеют только рожать и воспитывать детей и трудиться по дому.