Розы будут пышными весь сезон, если подкармливать их фосфорными удобрениями

Применение фосфорных удобрений способствует увеличению количества бутонов, размера цветов и улучшению корнеобразования. Кроме того, чтобы завязалось как можно больше бутонов, а лепестки были яркими, розы нужно подкармливать магнием.

Для профилактики хлороза применяют подкормки марганцем, железом и бором. А весной под розовые кусты необходимо внести калий и азот.

Все вышеназванные удобрения вносятся под корень. Но предварительно нужно хорошенько пролить землю водой, чтобы не обжечь корни растения.

В дополнение к корневым подкормкам можно проводить опрыскивания.

Когда молодые розы только начинают развиваться и цвести, их удобряют куриным навозом. Помет размешивают в воде, настаивают 5 дней и затем разбавляют водой в соотношении 1:3.

Свежий помет разводится в соотношении 1:20, а перепревший - 1:10.

Зрелым розам необходимы минеральные удобрения, которые следует вносить в мае. Для этого подойдет раствор из суперфосфата и сульфата калия (на 10 литров воды - по 10 г каждого препарата).

Такую подкормку следует повторить в июне. Комплексными удобрениями розы можно поливать и опрыскивать в течение всего сезона цветения.