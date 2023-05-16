Знающий садовод поделился опытом подкармливания огурцов дрожжевым удобрением: быстро растут и засыпают урожаем

Огурцы могут замереть в росте, если не хватает питания или если случилось резкое похолодание - ниже +12 градусов. Если причина в холоде, огурцы перестали расти, потому что ждут тепла.

Накройте их пленкой, чтобы не вызвать переохлаждения и подтолкнуть растения к росту.

Проблема с питанием тоже решаема, надо лишь предложить огурцам полезную витаминную подкормку на основе хлебопекарных дрожжей.

Такое удобрение содержит азот, не обжигает корни и бережно заботится о растении. Также в дрожжах есть витамины группы В, аскорбиновая кислота, микроэлементы, аминокислоты.

Если дадите огурцам дрожжевое питание, сразу увидите результат: больше цветочных почек, быстрый рост, правильное развитие, устойчивость к стрессу.

Дрожжи обогащают глюкозой, которая дает энергию и важнейший для растений углекислый газ.

Почвенные микроорганизмы тоже активизируются после дрожжевой подпитки, что, конечно, идет на пользу огурцам. Органические удобрения быстрее разлагаются под воздействием дрожжей.

Все эти факторы способствуют ускорению роста саженцев и повышению урожайности.

Есть один важный момент: при дрожжевых подпитках из почвы вымывается калий, исправить ситуацию может зола, в которой этот элемент содержится в большом количестве.

Когда саженцы дадут два настоящих листика, можно дать им комплексную добавку из дрожжей и золы. На пол литра теплой воды берем ложку столовую сухих дрожжей и такую же ложку сахара.

Даем постоять пару часов. Из этого концентрата готовим раствор для поливов, добавляя в него 50 л воды.

Сначала увлажняем землю возле ростков, потом подсыпаем к ним по ложке столовой древесной золы, слегка заглубляя.

Каждый куст подкармливаем жидким дрожжевым удобрением, внося по пол литра.

Подкормка обогащает витаминами В и С (содержатся в дрожжах), калием и кальцием (в золе), а также азотом (в дрожжах). Урожай будет соответствующим - обильным и скороспелым.