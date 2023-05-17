Чего нельзя делать с рассадой петунии: пять верных способов загубить цветы

Емкости с рассадой часто ставят на подоконник. Это хороший вариант, но только при условии, что под ним не находится горячая батарея.

Пытаясь вырастить самую крепкую и жизнеспособную рассаду, дачники начинают подкармливать ее с момента посадки. Делать это нельзя, следует дождаться 3-4 настоящих листиков.

Многие цветоводы переживают, что петунии не хватит влаги, и льют воды в рассаду от души. Но переувлажнение для растения даже опаснее, чем недостаточный полив.

Если лить воду так, чтобы она попадала на листья, можно попрощаться с мечтой о пышном цветении. Листья либо получат ожог на солнце, либо на них разовьется грибок.

Петуния очень требовательна к освещению. Если обеспечить ей световой день не менее 11 часов не получается, нужно включать фитолампу.