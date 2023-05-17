От керосина до нафталина: дачники назвали самые неожиданные способы борьбы с луковой мухой

Можно использовать раствор из 3 ст.л. нашатырного спирта и 10 л воды. Этим средством поливают лука раз в 4 дня.

В прежние времена в деревнях боролись с луковой мухой при помощи керосина. Его смешивали с песком (200 мл жидкости на ведро песка) и посыпали грядки раз в 10 дней.

Не все дачники знают, что для борьбы с вредителем можно использовать такое средство, как нафталин.

Для этого необходимо взять 8-10 шариков, растереть их до состояния порошка, смешать с половиной ведра воды, а потом равномерно посыпать грядки с луком.