Перья лука начали желтеть в самом начале сезона: дачники назвали способы спасения урожая

Возможно, появление желтизны связано с резким похолоданием или растение начало гнить из-за дождливой погоды.
Изменить погодные условия невозможно, поэтому стоит использовать в подобных случаях укрывной материал для защиты растений.
Лук может пожелтеть, если ему не хватает азота. В таком случае необходимо внести соответствующую подкормку.
Еще одна причина пожелтения перьев – атака вредителей. Трипсы, нематода, луковая муха – все они пытаются нанести ущерб урожаю. Лучший способ борьбы с насекомыми – профилактические меры и обработка посадочного материала.
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