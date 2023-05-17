Перья лука начали желтеть в самом начале сезона: дачники назвали способы спасения урожая

02:39 2023-05-17

Лук может желтеть ближе к сбору урожая, это нормальный процесс. Но если перья стали желтыми в начале сезона, значит, с растением что-то не так.

Возможно, появление желтизны связано с резким похолоданием или растение начало гнить из-за дождливой погоды.

Изменить погодные условия невозможно, поэтому стоит использовать в подобных случаях укрывной материал для защиты растений.

Лук может пожелтеть, если ему не хватает азота. В таком случае необходимо внести соответствующую подкормку.

Еще одна причина пожелтения перьев – атака вредителей. Трипсы, нематода, луковая муха – все они пытаются нанести ущерб урожаю. Лучший способ борьбы с насекомыми – профилактические меры и обработка посадочного материала.

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