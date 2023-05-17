Какие растения нужно посадить рядом с перцем, чтобы урожай резко увеличился

В условиях высоких температур и повышенной влажности в теплице очень быстро распространяются болезни.

Защитить от них перец помогают чеснок и лук, которые содержат особые фитонциды. Их и нужно сажать рядом с перцем.

По той же причине хорошими соседями для перца станет зелень: кориандр, базилик, петрушка и майоран, а также листовой салат и шпинат.

Из цветов рядом с перцем можно посадить настурцию и бархатцы, из овощей – редис и морковь.