Какие растения нужно посадить рядом с перцем, чтобы урожай резко увеличился

02:55 2023-05-17

Перец обычно выращивают в теплице. Там же хочется посадить и другие растения, чтобы сэкономить место, но не все они станут хорошими соседями перцу.

В условиях высоких температур и повышенной влажности в теплице очень быстро распространяются болезни.

Защитить от них перец помогают чеснок и лук, которые содержат особые фитонциды. Их и нужно сажать рядом с перцем.

По той же причине хорошими соседями для перца станет зелень: кориандр, базилик, петрушка и майоран, а также листовой салат и шпинат. 

Из цветов рядом с перцем можно посадить настурцию и бархатцы, из овощей – редис и морковь.

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