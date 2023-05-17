Дачники рассказали, как спасти замерзший виноград и можно ли это сделать

Если отмирают корни и побеги, спасти виноград уже не удастся. Узнать об этом помогут надрезы лозы. Если луб полностью бурый, значит, растение полностью вымерзло.

Если сердцевина остается белой, нужно осмотреть корни растения. Для этого выкапывают несколько ям, но так, чтобы не повредить корневую систему.

Спасать стоит только тот виноград, который сохранил гибкие белые корни. Для восстановления винограда при распускании первых почек проводится санитарная обрезка.

Полностью замерзшую лозу отрезают. Если вымерзла вся наземная часть, ее придется срезать. При замерзании корней остается только выкорчевать растение.