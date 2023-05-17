США назначили награду в 10 миллионов долларов за российского хакера

Михаил Павлович Матвеев причастен к атакам с использованием программ-вымогателей LockBit, Babuk и Hive, заявило во вторник в Вашингтоне министерство юстиции США.

Целями атак были, среди прочего, полицейские органы в США, а также школы и больницы, утверждает заявитель.

Сообщается, что хакеры потребовали у своих жертв в общей сложности до 400 миллионов долларов выкупа и украли до 200 миллионов долларов.

В случае, если Матвеева поймают, экстрадируют в США и привлекут к ответственности, ему грозит более 20 лет тюрьмы.