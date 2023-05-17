В Могилёве местная жительница обманула клиентов на 4 500 BYN

Сообщается, что четыре могилевчанина обратились в оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД г. Могилёва, которые заявили, что их обманула одна и та же женщина, являющаяся предпринимателем и директором фирмы ритуальных услуг.

По данным следствия, в течение нескольких месяцев, предлагая клиентам организацию захоронений и изготовление памятников, фигурантка брала за услуги деньги, которые не планировала выполнять, а потом исчезала.

В отношении жительницы Могилёва следователями возбуждено уголовное дело.