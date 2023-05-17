Бедуин стал миллиардером: судьба готовила сирийца к жизни пастуха в пустыне, а теперь он богатейший человек Франции

Многие наверняка смотрели фильм "Миллионер из трущоб", рассказывающий про бедного индийского парня, который сумел стать миллиардером.

История Моэда Альтрада тоже заслуживает киносюжета. Этот человек, ничего не имея за душой, сумел выстроить свою жизнь так, чтобы разбогатеть и стать очень богатым человеком. Хотя изначально судьба готовила его к доли пастуха в своем бедуинском племени.

Сегодня Альтрад - один из самых преуспевающих бизнесменов Франции, которого называют также "королем строительныых лесов"

Моэд Альтрад родился в Сирии, и точная дата его рождения и даже год появления на свет неизвестны. 1948-й он выбрал сам - после того, как переехал во Францию. А дату 9 марта установили его взрослые дети.

Альтрад рано потерял мать, потом брата. А отца не особо интересовала судьба сына. Его воспитала бабушка, и она не хотела отдавать внука в школу - мол, зачем пастуху грамота?

Моэд довольно рано рано понял, что образование - единственная возможность для него выбиться в люди. Потому мальчиком сбегал из бедуинского шатра и тайно пробирался в школу. Чтобы купить принадлежности для обучения, сообразительный школьник сдавал свой велосипед в аренду другим мальчикам.

Я знал, что обречен. И что школа – мой единственный шанс, - признавался миллионер.

Спустя некоторое время он переехал к родственнику в местечко, что неподалеку от города Ракка. Альтрад первым в регионе получил звание бакалавра, а также стипендию сирийского правительства на обучение во Франции.

У меня в то время не было определенной мечты. Только - стремление не мириться с судьбой.

Он сразу знал, что в Сирию больше не вернется. И на своей новой родине начал активно учить французский язык. В годы учебы Моэд подрабатывал инженером, и это помогло ему набрать баллы для получения гражданства.

Студент получил ученую степень в сфере информационных технологий и работал во Франции много лет. Еще в период учебы Моэд познакомился с будущей женой-парижанкой.

Затем он работал в нефтяной компании в Абу-Даби, и в Париж вернулся с крупной суммой. Здесь он основал с партнерами стартап по производству портативных компьютеров, потом продал, заработав на этом почти $600 000.

Следующим этапом стала покупка убыточной компании по производству строительных лесов "Мефран", которую он вревратил в огромную корпорацию Altrad Group, став миллиардером.

Во Франции Альтрада Моэда также знают, как известного писателя. В числе изданных им книг есть и автобиографический роман «Бедуин».