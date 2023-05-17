Журнал Форбс перешел в собственность самого молодого в мире миллиардера

Остин Рассел приобрел контрольный пакет акций издания. Это 82 процента всех акций холдинга. Стоимость сделки оценивается примерно в 800 миллионов долларов. Теперь семья Форбс не будет числиться в качестве совладельцев, но за Стивом Форбсом останется право участвовать в управлении изданием.

В планах у Рассела создать новый совет Форбс из маститых экспертов в области технологий, искусственного интеллекта и массовой информации. Остин Рассел является на настоящий момент самым молодым в мире миллиардером. Ему 28 лет, и он свои деньги заработал сам, а не получил по наследству.