Почему в цветочных горшках появляется плесень и как от нее избавиться

На самом деле в этом нет ничего сложного. Нужно просто снять верхний слой грунта вместе с плесенью.

Необходимо только следить, чтобы во время таких действий не повредить нежные корни растения.

После снятия грунта землю нужно обработать раствором из чайной ложки лимонной кислоты на стакан теплой воды.

Важно помнить, что плесень распространяется в условиях прохлады и влажности, поэтому цветы лучше размещать в местах, где нет сквозняков, и обеспечивать им адекватный полив.