Певец Викенд будет выступать под именем, данным ему при рождении

По словам исполнителя, как Викенд он уже все сказал, и теперь пришла пора вернуться к своему исконному имени. При рождении его назвали Эйбел Тесфайе. Он родился в Канаде в семье эмигрантов и Эфиопии.

Принесший ему известность и успех псевдоним Викенд певец взял после того, как в юности, захватив с собой матрас в выходные дни однажды ушел из дома. Он спросил поклонников, стоит ли ему вернуться к настоящему имени, и получил поддержку в виде более ста тысяч лайков в соцсетях.