Дачники рассказали о хитрой подкормке из риса для богатого урожая клубники

Для приготовления удобрения нужно измельчить килограмм риса с помощью кофемолки, залить пятью литрами воды и настаивать трое суток.

После этого раствор следует процедить таким образом, чтобы в нем не было примесей и частичек риса.

Этим средством нужно поливать клубнику, выливая по 0,5 л под каждый куст. Подкормка проводится 3-4 раза с интервалом в 7 дней.

Садоводы, которые воспользовались этой хитростью, утверждают, что урожай клубники после рисовой подкормки заметно увеличился.