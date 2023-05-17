Садоводы назвали дешевую замену дорогостоящей фитолампе для растений

21:22 2023-05-17

При выращивании рассады на подоконнике важную роль играет организация освещения, когда световой день еще короткий.

Большинство садоводов используют для этой цели фитолампу. Она прекрасно справляется со своей задачей, но стоит дорого.

Но можно обойтись и без серьезных финансовых затрат, используя другие, более дешевые источники света.

Лампы накаливания для этой цели не подойдут, а вот светодиодные и люминисцентные вполне можно использовать.

Главное, чтобы на лампе была маркировка L 36W 930. Если она присутствует, прибор можно смело использовать для выращивания рассады.

Показать следующие комментарии
Фото