Садоводы назвали дешевую замену дорогостоящей фитолампе для растений

Большинство садоводов используют для этой цели фитолампу. Она прекрасно справляется со своей задачей, но стоит дорого.

Но можно обойтись и без серьезных финансовых затрат, используя другие, более дешевые источники света.

Лампы накаливания для этой цели не подойдут, а вот светодиодные и люминисцентные вполне можно использовать.

Главное, чтобы на лампе была маркировка L 36W 930. Если она присутствует, прибор можно смело использовать для выращивания рассады.