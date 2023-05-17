Дачники назвали четыре способа навсегда избавиться от морковной мухи

Некоторые дачники используют старый деревенский метод борьбы с вредителем: разводят стакан керосина в ведре воды, поливают растения и опрыскивают их ботву.
Можно использовать для этой же цели раствор из 1 ч.л. нашатырного спирта в ведре воды. Состав переливают в лейку и обрабатывают грядки.
Интересное средство от морковной мухи – смесь золы, табачной пыли, нафталина и молотого черное перца. Всем этим опудривают грядки.
А любители натуральных средств могут попробовать избавиться от вредителя при помощи апельсиновой кожуры. Ее нужно просто разложить вокруг грядок.
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