Дачники назвали четыре способа навсегда избавиться от морковной мухи

Некоторые дачники используют старый деревенский метод борьбы с вредителем: разводят стакан керосина в ведре воды, поливают растения и опрыскивают их ботву.

Можно использовать для этой же цели раствор из 1 ч.л. нашатырного спирта в ведре воды. Состав переливают в лейку и обрабатывают грядки.

Интересное средство от морковной мухи – смесь золы, табачной пыли, нафталина и молотого черное перца. Всем этим опудривают грядки.

А любители натуральных средств могут попробовать избавиться от вредителя при помощи апельсиновой кожуры. Ее нужно просто разложить вокруг грядок.