Дачники рассказали, как приготовить мощную луковую подкормку для томатов

В ней содержатся антиоксиданты, аминокислоты и другие соединения, которые хорошо усваиваются томатами и приносят им пользу.

Для приготовления подкормки нужно залить 50 г шелухи с луковиц 500 мл кипятка и настаивать 2-3 дня.

После этого настой необходимо процедить, а перед использованием разбавить его водой в соотношении 1:5.

Подкормку можно использовать каждые две недели в течение вегетативного сезона растения.