Дачники рассказали, как приготовить мощную луковую подкормку для томатов

22:07 2023-05-17

Для увеличения урожая томатов можно использовать разные подкормки, но самый заметный эффект дает состав на основе луковой шелухи.

В ней содержатся антиоксиданты, аминокислоты и другие соединения, которые хорошо усваиваются томатами и приносят им пользу.

Для приготовления подкормки нужно залить 50 г шелухи с луковиц  500 мл кипятка и настаивать 2-3 дня.

После этого настой необходимо процедить, а перед использованием разбавить его водой в соотношении 1:5.

Подкормку можно использовать каждые две недели в течение вегетативного сезона растения.

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