Укроп можно посадить один раз, он будет расти сам по себе несколько лет: дачники раскрыли технологию

Первый секрет – это правильный выбор сорта. Способностью к самостоятельному размножению обладает укроп «Грибовский».

Он неприхотливый и пышный, прекрасно подходит для приготовления различных блюд и консервации.

Вторая хитрость – особая подкормка укропа. Для приготовления удобрения нужно растворить 1 ч.л. нашатырного спирта в 1 л воды. Этот состав используют перед посадкой.

Следующую подкормку готовят из 1 ст.л. нашатыря, 100 г древесной золы и ведра воды. Ее вносят через неделю после посева и еще раз –спустя 7 дней.