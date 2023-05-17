Как вырастить очень крупную свеклу: секреты опытных дачников

Для выращивания больших корнеплодов растение сажают семенами в грунт, выбирая для этого хорошо освещенное место.

В грядке нужно сделать борозды и расположить в них семена на расстоянии ширины пальца. Далее посевы уплотняют.

Важно сажать свеклу по правилам севооборота. Для этого подойдут грядки, где раньше росли томаты, огурцы, баклажаны, фасоль, горох, но не капуста или морковь.

Свеклу необходимо часто поливать, сокращая полив на период формирования плодов. Посадки следует прореживать, не допуская их загущения.