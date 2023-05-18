Дачники объяснили, можно ли складывать картофельную ботву в компостную яму

На самом деле точной информации об опасности или безопасности картофельной ботвы для компоста на данный момент нет.
Зато известно, что в компостную кучу или яму не следует бросать фрукты с большими косточками, остатки заболевших растений.
Не подойдут для компоста кости, любые синтетические материалы, многие виды бытовых отходов.
В компост следует класть траву и тонкие ветки, торф и небольшие щепки, опавшие листья от здоровых кустов и деревьев, а также бумагу.
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