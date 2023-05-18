Для чего картофель надрезают перед посадкой: интересная хитрость, о которой мало кто знает

Такой метод называется кербовкой. Надрезы картофельных клубней перед посадкой делаются, чтобы разбудить спящие почки.
От количества проснувшихся почек зависит, сколько ростков выпустит клубень, а также насколько большим будет урожай.
Метод предусматривает надрезание клубня в верхней и нижней его частях. Но внизу резать нужно над глазками.
Другой вариант – надрезание клубня в середине. Эта методика называется кольцовкой и дает такой же результат, как и кербовка.
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