Для чего картофель надрезают перед посадкой: интересная хитрость, о которой мало кто знает

Такой метод называется кербовкой. Надрезы картофельных клубней перед посадкой делаются, чтобы разбудить спящие почки.

От количества проснувшихся почек зависит, сколько ростков выпустит клубень, а также насколько большим будет урожай.

Метод предусматривает надрезание клубня в верхней и нижней его частях. Но внизу резать нужно над глазками.

Другой вариант – надрезание клубня в середине. Эта методика называется кольцовкой и дает такой же результат, как и кербовка.