Для чего картофель надрезают перед посадкой: интересная хитрость, о которой мало кто знает

01:13 2023-05-18

Некоторые дачники утверждают, что надрезание картофеля перед посадкой помогает им увеличить урожай.

Такой метод называется кербовкой. Надрезы картофельных клубней перед посадкой делаются, чтобы разбудить спящие почки.

От количества проснувшихся почек зависит, сколько ростков выпустит клубень, а также насколько большим будет урожай.

Метод предусматривает надрезание клубня в верхней и нижней его частях. Но внизу резать нужно над глазками.

Другой вариант – надрезание клубня в середине. Эта  методика называется кольцовкой и дает такой же результат, как и кербовка.

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