Цветоводы объяснили, как вернуть к жизни погибающую орхидею

Цветок нужно расположить так, чтобы он находился ниже источника освещения. В случае гибели корней нужно обратить внимание на шейку цветка.

Если на ней имеются признаки гнили или пересыхания, ее нужно зачистить до здоровой ткани, обработать места срезов корицей.

Затем нужно обрезать пластиковую бутылку и поставить растение в горлышко. Эту конструкцию следует поставить в отрезанную нижнюю часть бутылки, наполненную водой.

При этом место среза не должно касаться воды. После появления 5-7 воздушных корней орхидею можно будет посадить в землю.