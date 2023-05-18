Победив Реал со счетом 4:0, Манчестер Сити прошел в финал ЛЧ, где сразится с Интером

Два гола - заслуга Бернарду Силвы. Автогол случился при участии Эдера Милитао, заключительный удар Реалу нанес Хулиан Альварес.

В итоге Манчестер Сити второй раз попадает в финал Лиги чемпионов, чтобы на этот раз померяться силами с Интером.

В первый раз команда Манчестер Сити соперничала с Челси в 2021 году, потерпев поражение.

Второй финалист миланский Интер два раза одержал победу над Миланом в полуфинальной встрече со счетом 2:0 и 1:0.

Встреча двух финалистов 68-го сезона Лиги чемпионов произойдет 10 июня в Стамбуле.

Победителем прошлого сезона был Реал, который сразился с Ливерпулем, забив в финале решающий и единственный гол.