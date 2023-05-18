Регина Тодоренко показала чудеса на пилоне

32-летняя телеведущая активна в деле изучения новых навыков. Регина встала на коньки для участия в телешоу «Ледниковый период», в проекте «Маска» не стесняется демонстрировать дерзкие танцы.

При этом на достигнутом жена Влада Топалова останавливаться не намерена. Недавно она начала посещать занятия по pole dance, сообщает Космополитен. Ранее танцы на пилоне освоили Светлана Ходченкова, Настасья Самбурская, Ольга Бузова и другие звезды. Тодоренко также показала, как идет обучение.

Мать двоих сыновей продемонстрировала свою растяжку. Правда, во время записи видео произошел небольшой курьез: блогер после пилона не смогла ровно встать и засмеялась.

Иногда всё кажется гораздо проще, чем есть на самом деле. Пилон - это трудно, но занимательно! Какую профессию считаете самой простой? - задалась вопросом Регина.

Светлана Бондарчук ее поддержала, а Наталья Подольская заявила, что тоже хочет на пилон.