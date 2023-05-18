Несколько месяцев Надежда Кадышева не выходит на связь со своими поклонниками в социальных сетях

Многие посчитали, что певица ушла в тень из-за того, что испытывает проблемы со здоровьем. И основания для подобных разговоров, действительно, есть.

Ранее врачи поставили звезде страшный диагноз — рак яичников. Кадышевой удалось побороть смертельный недуг, но фанаты продолжают беспокоиться о любимой артистке.

Как оказалось, делают они это совершенно напрасно.

Правда об исчезновении знаменитости не заставила себя ждать: пресс-секретарь исполнительницы расставила все точки над «i».

В частности, она заявила, что Кадышева прекрасно себя чувствует. Более того, Надежда Никитична записывает новые хиты и вскоре даст выступление в театре «Золотое кольцо».