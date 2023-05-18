Почему укроп надо выращивать рядом с огурцами

Также это соседство снижает риск появления вредителей.

Например огурцы и укроп,

что нам даст такое "соседство".

Если рядом с огурцами посадить укроп, то оба растения будут быстро развиваться и продемонстрируют хороший рост.

Также это увеличит урожайность за счет экономии места при плотной посадке.

Не стоит бояться, что укроп может повлиять на вкус огурцов, так как он являеться единственной пряной травой, которая никак не влияет на вкусовые качества при соседстве с другими овощными культурами.

Также огурцы хорошо взаимодействуют с чесноком и луком, они защищают их от разных вредителей в том числе и от паутинного клеща.

А вот капусту наоборот не рекомендуют сажать рядом, потому что она сильно истощает почву, из-за этого снижается урожайность огурцов.