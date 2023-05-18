Автор Уральских пельменей Игорь Истомин, считавшийся пропавшим, погиб в спецоперации

В ходе спецоперации в Украине почти год назад погиб Игорь Истомин, о чем информировали в свердловском студенческом отряде.

Прощание с бардом прошло 18 мая 2023 года утром в ритуальном зале больницы № 24. Похоронен талантливый автор на Лесном кладбище.

Истомину был 51 год. На войну он ушел добровольцем. О кончине родственника близкие узнали только спустя полгода после трагедии. Его считали пропавшим без вести.

Отмечается, что Игорь не играл в команде КВН, но помогал им писать. На прощании говорили о нем как об одном из самых талантливых авторов "Уральских пельменей".