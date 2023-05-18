В Бобруйске оперативники пресекли деятельность нарколаборатории

У выращивавшего в своём доме содержащие наркотические вещества растения бобруйчанина изъято 15 кустов конопли, марихуана, а также оборудование: осветительные приборы, система вентиляции и полива, таймер, семена каннабиса и удобрения, полимерные емкости с грунтом и два гроубокса.

Фигурант утверждает, что выращивал коноплю для собственного потребления.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, правоохранители устанавливают причастность жителя Бобруйска к сбыту наркотических средств.