Тысячелетнюю Библию продали с аукциона за 38 млн долларов

16:00 2023-05-18

Издание стало самой дорогой книгой, когда либо проданной на аукционе Sotheby's. Данная Библия считается старейшей и полнейшей из выполненных на иврите писаний.

Ранее Библия принадлежала коллекционеру Дэвиду Соломону Сассуну:

396-страничное издание датируется концом IX — началом X века и содержит 24 книги, поделённых на три части — Тору, Невиим и Кетувим.

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