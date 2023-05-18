Тысячелетнюю Библию продали с аукциона за 38 млн долларов

Дачный эксперт научил ухаживать за огурцами, соблюдая все тонкости, чтобы был достойный урожай

Большой урожай огурцов - это несложно, только надо знать некоторые нюансы, необходимые для успешного выращивания. Опытный дачник раскрыл все секреты, чтобы не сохли и не желтели листья, а урожай был - загляденье.