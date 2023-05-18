Тысячелетнюю Библию продали с аукциона за 38 млн долларов

Ранее Библия принадлежала коллекционеру Дэвиду Соломону Сассуну:
396-страничное издание датируется концом IX — началом X века и содержит 24 книги, поделённых на три части — Тору, Невиим и Кетувим.
Ранее Библия принадлежала коллекционеру Дэвиду Соломону Сассуну:
396-страничное издание датируется концом IX — началом X века и содержит 24 книги, поделённых на три части — Тору, Невиим и Кетувим.
Алексей Гладкий
В крайне нелепую ситуацию попала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. После вопроса журналистов о расследовании «связей» экс-президента Трампа с Россией пресс-секретарь прервала мероприятие и убежала с трибуны.
Храмова Оксана
Большой урожай огурцов - это несложно, только надо знать некоторые нюансы, необходимые для успешного выращивания. Опытный дачник раскрыл все секреты, чтобы не сохли и не желтели листья, а урожай был - загляденье.
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