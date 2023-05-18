Стало известно, что похороны Елизаветы II обошлись казне в 162 млн фунтов

18:17 2023-05-18

Государственные похороны королевы Елизаветы II и публичная демонстрация ее гроба обошлись британским налогоплательщикам примерно в 162 миллиона фунтов стерлингов (186,7 миллиона евро), сообщило министерство финансов в Великобритании.

Почти половину расходов, 74 миллиона фунтов стерлингов, ушли на министерство внутренних дел, отвечавшее за меры безопасности.

«Приоритет правительства заключался в том, чтобы эти мероприятия прошли гладко и с должной степенью достоинства, обеспечивая при этом безопасность населения в любое время», — заявил госсекретарь Джон Глен в письменном ответе на парламентский запрос.

Королева умерла 8 сентября 2022 года в своем шотландском загородном поместье Балморал-Касл.

Сначала в Эдинбурге, а затем в Лондоне сотни тысяч людей отдали дань уважения королеве у закрытого гроба.

На государственных похоронах 19 сентября присутствовали многочисленные главы государств и правительства.

Мать нового короля Карла III похоронена с семьей в Виндзорском замке.