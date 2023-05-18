Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры в 2024 году

«Следующий год должен стать для меня последним», — сказал он.

Надаль также отменил свой старт на Открытом чемпионате Франции в Париже из-за травмы, и, согласно текущему статусу, он завершиться лишь в следующем году.

«Я не могу сказать на 100 процентов, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Но моя цель — снова насладиться всеми турнирами, которые что-то значили для меня, в следующем году», - отметил знаменитый теннесист.

За свою карьеру Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции 14 раз и завоевал в общей сложности 22 титула Большого шлема.

Впервые с момента своего дебюта в 2005 году он не сможет выступать на классическом грунтовом корте на стадионе «Ролан Гаррос», а также не сможет играть в ближайшие месяцы.

Это означает, что и многолетняя первая ракетка мира не может стартовать на Уимблдоне.