Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры в 2024 году

«Следующий год должен стать для меня последним», — сказал он.
Надаль также отменил свой старт на Открытом чемпионате Франции в Париже из-за травмы, и, согласно текущему статусу, он завершиться лишь в следующем году.
«Я не могу сказать на 100 процентов, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Но моя цель — снова насладиться всеми турнирами, которые что-то значили для меня, в следующем году», - отметил знаменитый теннесист.
За свою карьеру Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции 14 раз и завоевал в общей сложности 22 титула Большого шлема.
Впервые с момента своего дебюта в 2005 году он не сможет выступать на классическом грунтовом корте на стадионе «Ролан Гаррос», а также не сможет играть в ближайшие месяцы.
Это означает, что и многолетняя первая ракетка мира не может стартовать на Уимблдоне.
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