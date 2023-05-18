Харрисон Форд празднует премьеру «Индианы Джонса» в Каннах

80-летнего актера сопровождала его жена Калиста Флокхарт (58 лет), церемония сопровождалось культовой музыкой к фильму Джона Уильямса.

В Канны также приехали режиссер Джеймс Мэнголд, актриса Фиби Уоллер-Бридж и Мадс Миккельсен.

Пятая часть легендарного сериала празднует премьеру на кинофестивале в этот четверг.

В фильме «Индиана Джонс и колесо судьбы», действие которого происходит в 1969 году, «Инди» снова отправляется на охоту за ценным артефактом: колесом, которое, по мнению некоторых, может изменить ход истории.

На этот раз рядом с ним его крестница Хелена (Уоллер-Бридж). Но эти двое не единственные, кто ищет устройство. Ученый с нацистским прошлым (Миккельсен) тоже хочет заполучить его.

Первый фильм об Индиане Джонсе, снятый Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом, «В поисках утраченного ковчега» вышел в 1981 году и имел огромный успех.

Дальнейшие части серии приключенческих фильмов последовали в 1984, 1989 и 2008 годах.

Впервые Спилберг сам не руководил пятой частью саги. На этот раз за дело взялся Мангольд ("Переступить черту"), а Спилберг был исполнительным продюсером.