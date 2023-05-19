Маск сравнил Сороса со злодеем Магнето в реакции на продажу акций Tesla

На днях босс Tesla Илон Маск написал в Твиттере сомнительное комическое сравнение.

Международные суперинвесторы раз в квартал сообщают, какие акции они купили и продали.

Это часть обычных правил финансовых рынков.

С другой стороны, руководители соответствующих компаний обычно не реагируют публично.

Как всегда, глава Tesla Илон Маск делает исключение.

Когда стало известно, что американский биржевой миллиардер Джордж Сорос продал всю Теслу из своего портфеля, Маск незамедлительно сообщил об этом через Twitter и сравнил суперинвестора Сороса с одним из суперзлодеев из вселенной Marvel.

«Сорос напоминает мне Магнето», — написал Маск.

Илон Маск недавно заявил, что он привык открыто обсуждать злободневные вопросы в своих твитах. Так откровенно он высмеивает не только известного финансового фондового воротилу.